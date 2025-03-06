Растут, как градусы за окном: в Волгограде продолжился подъем цен на все нефтепродуткы





В Волгограде и области на прошедшей неделе продолжился рост цен на все нефтепродукты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг Волгоградстата, завершившийся 3 марта, бензин подорожал на 0,3 – 1,08%.

Так, по данным волгоградских статистиков, литр дизельного топлива в регионе прибавил в цене 0,01%. На начало текущей недели статистики фиксировали его отпускную цену на уровне 68,27 рублей.

Бензин марки АИ-92 прибавил 0,33% и стоил к началу недели 56,70 рублей за литр. Цены на АИ-95 и АИ-98 подросли на 0,37 и 1,08% соответственно, достигнув за неделю с 24 февраля по 3 марта 65,99 и 83,72 рублей за литр.

Напомним, что волгоградское УФАС проверило ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» на предмет соблюдения запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения при ценообразовании на автомобильное топливо. Никаких нарушений контролеры не выявили. Между тем, упорный рост цен на АЗС в Волгоградской области отмечается с середины февраля.