РИА Рейтинг: безработица среди волгоградцев снизилась до 2,2%

Экономика 10.03.2025 08:29
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10.03.2025 08:29
Волгоградская область в исследовании, посвященном уровню безработицы, заняла 51-е место среди российских регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА рейтинг, в четвертом квартале 2024 года этот показатель в Волгоградской области составил 2,2%, что на 0,5% ниже, чем было в аналогичном периоде 2023 года. По оценкам аналитиков, в третьем квартале прошлого года на поиск работы у волгоградцев уходило в среднем 5,6 месяца.
Согласно исследованию, самый низкий уровень безработицы среди российских регионов в конце 2024 года был зафиксирован в Москве и Амурской области – 0,9 и 1% соответственно. Самый высокий был в Ингушетии – 25,5%.
Эксперты констатируют, что на фоне дефицита кадров в России уже достаточно длительное время прослеживается тенденция снижения уровня безработицы. По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тысяч человек.
В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков.
Фото V102.RU (архив)
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