Экономика

hh: острый кадровый голод отмечен в пяти профессиях волгоградцев

Экономика 10.03.2025 10:54
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10.03.2025 10:54


В феврале 2025 года в Волгоградской области в первую пятерку дефицитных профессий вошли токари, врачи, главврачи, пекари и кондитеры, а также продавцы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные  hh.ru, ситуация в последнем месяце зимы на рынке труда была такой же, как в январе – больше предложений по данным специальностям не стало. А сферами, где острее всего ощущается дефицит сотрудников, остаются медицина и розница. Здесь приходится менее двух резюме на одну вакансию при норме от четырех до восьми. Например, на вакансию врача приходится всего 1,2 резюме, а главного врача - 1,4. 
В Волгоградской области и в России в целом самыми востребованными являются представители двух сфер – это продажи, а также рабочий и линейный массовый персонал, куда относятся  рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров и т.д.
В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, маляров, электромонтажников, сварщиков, а также медиков. Эксперты отмечают, что даже в профицитных профессиях сложно найти работников, имеющих определенный набор навыков и опыта, а также согласных на предлагаемые условия и зарплаты. Работодатели вынуждены заманивать сотрудников всеми способами -повышением зарплат, расширением соцпакетов, удалёнкой или гибридом или снижением изначальных требований к соискателям.
Фото V102.RU (архив)

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