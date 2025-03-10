hh: острый кадровый голод отмечен в пяти профессиях волгоградцев

медицина и розница. Здесь приходится менее двух резюме на одну вакансию при норме от четырех до восьми. Например, на вакансию врача приходится всего 1,2 резюме, а главного врача - 1,4.

В феврале 2025 года в Волгоградской области в первую пятерку дефицитных профессий вошли токари, врачи, главврачи, пекари и кондитеры, а также продавцы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные hh.ru, ситуация в последнем месяце зимы на рынке труда была такой же, как в январе – больше предложений по данным специальностям не стало. А сферами, где острее всего ощущается дефицит сотрудников, остаются