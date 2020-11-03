В Волгограде экс-судье отсрочили на 14 лет тюремное наказание за смерть братьев

Расследования 03.11.2020 12:38
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03.11.2020 12:38
Волгоградский областной суд отсрочил наказание экс-судье Татьяне Рыжих за смерть в ДТП двоих братьев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, по ходатайству стороны защиты лишение осужденной свободы переносится до достижения ее новорожденным сыном 14-летнего возраста. Облсуд пришел к выводу, что ребенок нуждается в надлежащем уходе. Адвокат также обращал внимание суда на то, что его подзащитная полностью компенсировала моральный вред потерпевшим.
Кроме того, областной суд вынес частное определение, в котором обратил внимание руководителя УФСИН России по региону на нарушения законодательства при исполнении приговора по громкому делу. Распоряжение об исполнении решения суда ведомство получило 16 декабря. Однако длительное время приговор в отношении бывшей судьи без каких-либо уважительных причин не исполнялся.
Из пояснений представителя УФСИН следует, что должностные лица лишь дважды посетили место жительства осужденной. При этом предписание о том, что она должна самостоятельно прибыть в колонию-поселение, не вручили. В последствии Рыжих стала проходить лечение в различных клиниках, а затем встала на учет по беременности.
Согласно частному постановлению облсуда, по данным фактам руководство УФСИН обязано принять необходимые меры, о результатах которых необходимо сообщить областному суду в течение месяца.
Ребенка Татьяна Рыжих родила 23 сентября текущего года – спустя год и 1 месяц после вынесения приговора. При этом она является матерью-одиночкой, у которой на иждивении есть еще и старшая дочь.
Решение суда в отношении бывшей судьи было вынесено в августе 2019 года. Суд признал ее виновной в гибели двоих человек в автоаварии, которая произошла в Волгограде весной 2015 года. Кроссовер «Kia Sportage», за рулем которого находилась Рыжих, насмерть сбил братьев Василия и Виктора Егоровых, а затем скрылся с места происшествия. Ее приговорили к 5 годам колонии-поселения. Вину экс-судья не признала и обжаловала приговор, попросив суд ее оправдать. Верховный суд России оставил приговор в силе, но снизил назначенное ей наказание до 4 лет лишения свободы.
В ходе следствия адвокат фигурантки дела заявлял, что братьев сбила другая машина, после чего мужчин отбросило на машину Рыжих. Однако эти показания были опровергнуты выводами экспертиз. На самом деле сбитые машиной экс-судьи братья только потом попали под колеса другого автомобиля.
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