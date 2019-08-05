Экс-судью приговорили к 5 годам колонии за гибель двух братьев в ДТП в Волгограде (ВИДЕО)











Сегодня к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении Волгоградский областной суд приговорил бывшую судью Городищенского районного суда Татьяну Рыжих за гибель двух братьев в ДТП в Волгограде. Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда, где только что закончилось оглашение приговора. Также Рыжих должна выплатить по 1 миллиону рублей компенсации матери и жене одного из погибших братьев. До вступления приговора в силу экс-судья будет находиться под подпиской о невыезде.





Вдова погибшего в ДТП Виктора Егорова Марина сообщила, что довольна приговором. Она сказала спасибо всем, кто не отвернулся, не побоялся привлечь судью к ответственности. По ее словам, Рыжих не извинилась, не возместила ущерб, скрылась в места происшествия. Марина также сообщила, что воспитывает маленького сына, которому на момент гибели отца не было и года. И малыш растет без него. На суде была и мама погибших братьев Нина Васильевна Егорова. По ее мнению, приговор суда справедливый. «Она все время врала, изворачивалась, поэтому я надеюсь, что она больше никогда никого не будет судить – не имеет права», - Нина Васильевна едва сдерживала слезы. По ее словам, она осталась без опоры в старости. «Виктор и Василий мне помогали, давали деньги на лекарства, теперь остался один сын. А Рыжих даже не извинилась ни передо мной, ни перед Мариной. Даже не разу не позвонила», - добавила женщина.

Между тем, почти все три часа, что оглашался приговор, Татьяна Рыжих провела в телефоне. Она старалась не поднимать глаз и отворачивалась от журналистов. До оглашения приговора судья вынес постановление по ходатайствам защитников и прокуратуры. В частности, он отклонил ходатайства защиты о приобщении к делу в качестве доказательств результаты экспертиз, которые проводились по заказу Татьяны Рыжих, ее адвоката и ее супруга. Суд признал, что эти экспертизы были проведены во внепроцессуальном поле, эксперты превысили полномочия в своих действиях, а их заключения носят тенденциозный характер, то есть вывода трактовались в пользу подсудимой. В частности, одно из исследований было заказано мужем Рыжих, который имел статус свидетеля. В то же время судья отклонил ходатайство защиты о признании незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Рыжих.





Напомним, экс-судью признали виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия произошла 28 апреля 2015 года в Волгограде. На трассе насмерть сбили двух братьев – Василия и Виктора Егоровых. Было установлено, что за рулем машины, на которой был совершен смертельный наезд, находилась Татьяна Рыжих. Она скрылась с места происшествия. Уголовное дело против судьи было, однако, возбуждено только в начале 2018 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Татьяны Рыжих. Квалификационная коллегия дала согласие и Татьяна Рыжих стала подследственной. Впоследствии она несколько раз пыталась повлиять на изменение решения квалификационной коллегии судей, ссылаясь на результаты тех самых экспертиз, которые суд сегодня признал незаконными.

Сама экс-судья настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов. По словам адвоката судьи Владимира Логинова, их сбила другая машина - ВАЗ 2114, после чего братьев отбросило на машину Татьяны Рыжих Kia Sportage. Однако эти показания были опровергнуты выводами экспертиз, проведенных в рамках следственных действий. На самом деле все выглядело иначе – сбитые машиной экс-судьи братья только потом попали под колеса другой машины. К слову, после наезда на пешеходов машина Татьяны Рыжих каким-то чудесным образом оказалась в поселке ГЭС. Ее муж заявил сначала, что машину угнали. Но при этом заявление об угоне он не написал. Потом изменил показания и признался, что был в момент ДТП в автомобиле.



