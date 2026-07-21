ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа, который может изменить правила возврата проездных документов на поезда дальнего следования. Ведомство предлагает изменить государственное регулирование услуги по оформлению возврата денег за неиспользованные проездные документы на железнодорожном транспорте. Согласно документу, крупнейшие перевозчики получают право самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат билетов, но с ограничением – не более 10% от их стоимости.

Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время проект приказа проходит процедуру обсуждения на федеральном портале. Она продлится до 1 августа.

Новые правила для перевозчиков

Из-под государственного ценового регулирования выводится услуга по оформлению возврата билетов для пяти компаний-монополистов: ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», АО «АК «Железные дороги Якутии» и АО «Пассажирская компания «Сахалин» .

Ключевые положения приказа:

Перевозчики самостоятельно рассчитывают размер сбора за возврат, но его величина не может превышать 10% от стоимости билета.





Информацию об установленном сборе компании обязаны публиковать на своих официальных сайтах не менее чем за 10 календарных дней до начала применения.





Установлена обязанность ежеквартально и ежегодно отчитываться перед ФАС о количестве возвращенных билетов, доходах от сборов, а также о жалобах граждан и юридических лиц на размер сбора.

Причины изменений

В ФАС пояснили, что решение вызвано последствиями антиковидных мер 2020 года, когда сбор за возврат билетов был снижен до минимального размера и составил около 3,7 рубля за место. Это привело к резкому росту числа возвратов – более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

По данным перевозчиков, только в 2025 году было возвращено свыше 25 миллионов билетов. Из них повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.

Борьба с искусственным дефицитом

В антимонопольной службе также считают, что изменение правил позволит значительно сократить число возвратов, снизить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. Инициатива также направлена на уменьшение рисков приобретения большей части билетов перекупщиками и была поддержана членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»