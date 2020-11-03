Федеральные новости

Михаил Мишустин создает новое учреждение для закупок медикаментов

Федеральные новости 03.11.2020 12:22
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03.11.2020 12:22


В России создается ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан». Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.
Центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.
Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв, пояснили в правительстве.
Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав. В этом году штатная численность нового учреждения составит 45 человек, а в следующем – уже 95 человек. Под ФКУ выделено помещение на ул. Воронцовской в Москве площадью почти в тысячу квадратных метров. 
Напомним, в российских регионах возник дефицит лекарств, в том числе и препаратов, используемых при лечении коронавируса. Региональные власти объясняют это проблемами с маркировкой лекарств. Из-за длительности этого процесса препараты вовремя не попадают в аптеки, а люди, находящиеся на амбулаторном лечении, не могут приобрести необходимые лекарства. 

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