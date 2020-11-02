Экономика

«ЕвроХим» снижает углеродоемкость производств

Экономика 02.11.2020 14:00
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02.11.2020 14:00


В Российском Совете промышленников и предпринимателей начал работу новый комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Главное направление деятельности комитета – законопроект о выбросах парниковых газов, который  находится на  рассмотрении в государственном правовом управлении.
«Важно принять законопроект в возможно короткий срок, поддержать сбалансированный подход к регулированию выбросов парниковых газов и обратить внимание компаний на важность участия заинтересованных сторон в подготовке переговорной позиции и участия в международных переговорах по вопросам климата», — отметил председатель комитета совладелец «ЕвроХима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко.
Повышение экологичности и снижение углеродоемкости производств – важнейшая составляющая производственных мощностей предприятий Андрея Мельниченко. Около 60 новейших природоохранных технологий заложены в проектные решения Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Строительство предприятия началось с того, что на всей промплощадке был снят и бережно складирован в специальном месте плодородный слой почвы. Сейчас, на завершающей стадии строительства начался этап благоустройства – на территории комбината прокладываются постоянные дороги, а снятый плодородный слой почвы используется для обустройства газонов, цветников и высадки деревьев. 

Озеленение производственного комплекса проходит силами коллектива предприятия и подрядных организаций. На территории Гремячинского ГОКа уже высажено порядка 100 кустов можжевельника. По мере завершения пуско-наладки и ввода в строй мощностей будет возрастать число деревьев, кустарников и зеленых насаждений.
Высадка деревьев осуществляется и в новых жилых районах, которые предприятие строит для семей сотрудников в городе Котельниково. 
В планах «ЕвроХим-ВолгаКалия» дальнейшее наращивание «зеленого фонда» на территориях производственного и социального комплексов. 

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