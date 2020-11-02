В Садах Придонья выбирают лучших по профессии





Среди сотрудников нескольких подразделений производственного комплекса компании «Сады Придонья» проходит ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», сообщили ИА «Высота 102» В пресс-службе компании.

Он направлен на повышение профессиональных навыков, а также создания сплоченного коллектива и улучшения взаимодействия между разными подразделениями.

Конкурс проводится среди специалистов карного хозяйства, складского комплекса, операторов технологического оборудования службы главного технолога. Чтобы завоевать звание лучшего все конкурсанты сначала проходят теоретические испытания, а затем демонстрируют навыки практической работы. В теоретической части сотрудников тестируют на знания своих должностных обязанностей, техники безопасности, знания о компании и о продукции. Не набравшие проходной балл в теории, к практическим испытаниям не допускаются.

«Конкурсы профмастерства – неотъемлемый элемент кадровой политики нашей компании, которая стремится к популяризации рабочих профессий, профессиональному росту своих сотрудников, – говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. - Наши специалисты – это основа компании. Благодаря их ежедневному труду, профессионализму, компетентности мы остаемся одной из ведущих компаний России».

За право быть лучшими борются порядка 50 человек, участники, набравшие большее количество баллов, получат дипломы, подарочные сертификаты, а также соковую продукцию.