Общество

«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания тела

Общество 31.10.2020 22:40
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31.10.2020 22:40


Последнее прижизненное фото Михаила Петровича Иванова перед госпитализацией.


Родные скончавшегося 80-летнего волгоградского пенсионера Михаила Петровича Иванова требуют предоставить доказательства того, что в морге в черном мешке и в закрытом гробу им хотят выдать тело именно их близкого человека. Как рассказала ИА «Высота 102» внучка Михаила Петровича Антонина Ивановна, соответствующие заявления они написали в полицию, в прокуратуру Красноармейского района и в СУ СК по Волгоградской области с требованием возбуждения уголовного дела. По словам Антонины Ивановны, уже больше недели они с мамой находятся в настоящем аду. «Мой дед заболел 9 октября, мы вызвали скорую помощь и его увезли в волгоградскую больницу №12. 13 октября у него взяли тест на ковид, 15 пришел отрицательный результат. Он лежал в чистой зоне госпиталя. Мы с ним созванивались. Ему стало хуже и он нам сказал, что его собираются переводить в реанимацию. А 18 октября в пять часов вечера он умер. Мы об этом узнали не сразу, хотя звонили в этот день, но нам никто не сказал о его кончине. Сообщили на следующий день – сказали, у дедушки остановилось сердце. Сказали, что его тело отправили в морг на ул. Ополченской. Мы поехали туда с мамой. Но в морге заявили, что такого у них нет. Мы отправились обратно в больницу. Там уже выдали другую информацию – тело деда увезли в Красноармейский район, в морг на улице Андижанской. Мы поехали туда. В морге сказали, позвонить в «Память» для организации похорон. Мы так и сделали, все оплатили. Похороны должны были пройти 24 октября в 12 часов», - вспоминает внучка те страшные события.
«Мы снова приехали в морг на Андижанской, чтобы взять справку о смерти. И тут нам заявили, что нашего деда будут хоронить в черном мешке и в заколоченном гробу! Мы были поражены: ведь у деда не было ковида при жизни! Откуда взялся такой диагноз после его смерти? Но в морге настаивали, ссылались на какие-то санитарные правила. Мы тогда потребовали, чтобы нам доказали, что в черном мешке находится тело нашего родного человека. Сотрудница морга вынесла нам на цифровом носителе посмертное фото и на две минуты нам его показала. Но на фотографии был не наш дедушка! У него есть характерная примета – родинка над губой. Мы ее не увидели. Попросили показать фото еще, но нам отказали. Тогда мы вызвали полицию», - рассказывает Антонина Ивановна. 

«У деда при жизни был кардиостимулятор. Мы спросили у сотрудницы морга, что стало причиной смерти нашего родного человека. Она сказала, что у него были характерные признаки сердечного заболевания. Но про кардиостимулятор ничего не сказала. Потом, уже после вызова полицейских и следователей нам сообщили номер кардиостимулятора, он совпал с тем, что был у дедушки. Но мы не знаем, действительно ли кардиостимулятор принадлежал человеку, которого нам хотели выдать под видом нашего родственника», - продолжает свой рассказ волгоградка. 

По словам Антонины Ивановны, они пытались добиться объяснений в Волгоградском областном патологоанатомическом бюро, которое возглавляет Андрей Поплавский, депутат городской думы. Но разговора не получилось. Андрей Поплавский, как утверждает Антонина Ивановна, заявил, что семье вообще не должны были показывать посмертное фото их родственника. «Как это – не должны показывать? Почему мы должны были верить словам сотрудников морга? Неужели родственники не имеют права получить доказательств того, что они хоронят именно своего близкого человека?», - недоумевает женщина. 
Она обратилась за консультацией к своему знакомому патологоанатому из Москвы. Он был потрясен услышанным и прислал Антонине Ивановне документ – распоряжение главного санитарного врача России Анны Поповой, из которого следует, что  с 15 октября ранее введенные правила захоронения граждан, скончавшихся от коронавируса, отменяются. То есть черные мешки и заколоченные гробы отменены на территории страны уже две недели. Однако этот процесс в регионе продолжается. 

Антонина Ивановна с мамой побывали на приеме и в комитете здравоохранения Волгоградской области, где потребовали объяснений, почему Михаила Ивановича, который не болел при жизни ковидом, хоронят как коронавирусного? В облкомздраве им заявили, что диагноз был поставлен уже посмертно. Но семья хочет получить доказательства и этого утверждения. 
«Мы поняли, что ничего сами не добьемся. Поэтому обратились в СУ СК и в прокуратуру. Единственное, что мы хотим, чтобы нас убедили, что тело, которое нам выдали, это наш дедушка. Это право человека и мы не требуем ничего сверхъестественного. И мы не понимаем, почему наши требования вызвали такую реакцию. Мы можем ошибаться, но мы не можем понять, почему посмертное фото показывают родным только издалека и на несколько минут? Почему родные не могут получить распечатанное фото скончавшегося человека? Что это за правила и кто их устанавливает? Если они оперируют это какими-то санитарными нормами, то почему покойников заносят в морг сотрудники, которые не одеты в специальные костюмы, а просто голыми руками?», - задает вопросы Антонина Ивановна. 
Похороны Михаила Петровича Иванова отложены. Родные ждут результатов проверки и расследования. ИА «Высота 102» обратилось с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области. 



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