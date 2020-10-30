В Волгограде прекратили полномочия судьи Добрыниной





Квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны. Как сообщает ИА «Высота 102», за совершение дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти на Юлию Добрынину наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса.

«Комиссией установлено наличие в действиях судьи Добрыниной Ю.В. грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом г. Волгограда, а также в прямом игнорировании запретов, установленных ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и положений Кодекса судейской этики», - официально сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.



