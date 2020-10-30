В Волгограде прекратили полномочия судьи Добрыниной

Борьба с коррупцией 30.10.2020 12:38
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30.10.2020 12:38
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны. Как сообщает ИА «Высота 102», за совершение дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти на Юлию Добрынину наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса.
«Комиссией установлено наличие в действиях судьи Добрыниной Ю.В. грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом г. Волгограда, а также в прямом игнорировании запретов, установленных ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и положений Кодекса судейской этики», - официально сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, Юлия Добрынина стала героиней громкого скандала в начале августа. В СМИ просочилась информации, что сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.
Позднее на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации было рассмотрено представление Председателя СК Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной. Коллегия дала согласие на уголовное преследование сотрудницы судебной системы. Таким образом, в отношении лишенной статуса судьи Юлии Добрыниной в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По сведениям ИА «Высота 102», Владимир Зубков до задержания пытался лоббировать назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, судья Добрынина продолжала общаться с семьей подследственного предпринимателя.
Юлия Добрынина была назначена председателем Дзержинского районного суда Волгограда Указом Президента РФ №90 от 23.02.2017 «О назначении судей районных судов».
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