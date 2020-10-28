Расследования

Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесмена

Расследования 28.10.2020 21:07
0
28.10.2020 21:07


Фигурант коррупционного дела и директор волгоградской спортшколы Андрей Мохов оказался должником семьи убитого бизнесмена Василия Бухтиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», господин Мохов по решению суда должен вдове известного коммерсанта 8 млн рублей. Кредит директор спортшколы брал у Татьяны Бухтиенко под залог здания катка в Кировском районе, которым он ранее владел.  
Известного волгоградского бизнесмена Василия Бухтиенко жестоко убили на парковке теннисного корта в 2010 году. Он являлся владельцем гостинично-развлекательного комплекса «Сталинград» на Мамаевом кургане и ряда других коммерческих объектов.
Об аресте директора спортивной детско-юношеской школы №6 Волгограда Андрея Мохова СМИ узнали в середине сентября текущего года. Его, а также старшего инспектора ГИБДД Алексея Худякова подозревают в  посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в даче взятки должностному лицу через посредника. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по региону. По версии следствия, Мохов на пару со своим приятелем из полиции имел отношение к махинациям при выполнении капремонта кровель школ и детсадов Волгограда. Мохов, как полагают силовики, взял откат в размере 1,6 млн рублей от  строительной компании, которой пообещал победу в аукционе.
За три месяца до ареста, в июне текущего года, Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о взыскании с Андрея Мохова в пользу Татьяны Бухтиенко 8 млн рублей. Что связывало директора спортшколы с супругой убитого бизнесмена – неизвестно. Но, по всей видимости, на момент оформления кредита в июне 2016 года между ними были весьма доверительные отношения.  Стороны заключили договор, согласно которому Бухтиенко предоставила в долг Мохову на полгода 12 млн рублей под 5% годовых.  Заемщик обязался вносить ежемесячные платежи. В случае невозврата денег договором предусматривалось взимание процентов.
Свои обязательства Мохов в итоге не выполнил. В декабре 2019 года Бухтиенко обратилась с иском в Дзержинский районный суд с требованием взыскать с заемщика  кроме основной суммы долга  проценты и пени в сумме порядка 300 млн рублей. Сам Мохов уверял, что взятые деньги вернул. В подтверждение своих слов Мохов предоставил суду аудиозапись разговора с Татьяной Бухтиенко. В телефонном разговоре речь шла о том, что Мохов погасил часть долга в сумме 4 млн рублей. 
Вдова бизнесмена не стала отрицать, что женский голос в аудиозаписи принадлежит ей.  Однако настаивала на том, что деньги передавались по другому договору займа, заключенному между ее дочерью Иголкиной  и женой Мохова. Эти доводы суд во внимание не принял. В итоге суд взыскал с ответчика в пользу истца оставшиеся 8 млн рублей, а  также пени в сумме 300 тысяч рублей. Насчитанные истицей проценты суд посчитал «несоразмерными последствиям нарушения обязательства». 
Стоит отметить, что госпожа Бухтиенко, предоставляя в 2016 году кредит, пыталась подстраховаться и затребовала обеспечительные меры.  В качестве залога Мохов в договоре указал принадлежащий ему комплекс строений ледового катка, расположенного в Кировском районе Волгограда, и земельный участок под ним площадью 9,7 тысячи квадратных метров рублей, арендованный у мэрии.   
Мохов обязался до конца 2016 года провести госрегистрацию объекта залога. Свои обязательства перед кредитором и в этой части он не выполнил. Бухтиенко в 2019 году через суд пыталась обязать Мохова оформить сделку в Росреестре, однако спохватилась слишком поздно – срок исковой давности истек. При этом в суде вскрылась любопытная информация. Оказывается, правообладатель у объекта залога уже другой. ИП Мохов оформил договор купли-продажи имущества с ООО «Спортивный клуб «Волчок». Земельный участок также находится  в субаренде у «Волчка». Примечательно, что муниципалитет был не в курсе истории с кредитом Мохова. «Администрация Волгограда, являясь собственником участка, своего согласия на передачу ответчику Мохову права аренды в залог не давала», - указано в  решении суда.
Оба участника  судебного разбирательства по взысканию кредитного долга оказались недовольны судебным решением и обжаловали его. В сентябре судебная коллегия областного суда при рассмотрении апелляционной жалобы Татьяны Бухтиенко вернула дело в суд первой инстанции для устранения некоторых нарушений. Таким образом, точку в финансовом споре родственницы убитого бизнесмена и подследственного директора спортшколы пока ставить рано.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
28.10.2020 16:18
Расследования 28.10.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 15:58
Расследования 28.10.2020 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 13:37
Расследования 28.10.2020 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2020 10:50
Расследования 28.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2020 15:40
Расследования 26.10.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2020 11:15
Расследования 26.10.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:55
Расследования 25.10.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:00
Расследования 25.10.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 11:09
Расследования 25.10.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2020 14:17
Расследования 24.10.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2020 09:17
Расследования 22.10.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 19:01
Расследования 20.10.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 16:23
Расследования 20.10.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 13:35
Расследования 20.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 11:34
Расследования 20.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесменаСмотреть фотографии
20:02
Пациент с короновирусом выпал из окна инфекционного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В особых отношениях с некоторыми УК уличены власти ВолжскогоСмотреть фотографии
18:28
Есть дозвон: заработал колл-центр для отчаявшихся больных Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
17:15
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцевСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срокСмотреть фотографии
15:58
«Школьница могла быть за рулем»: выясняются подробности смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окуркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
13:38
Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%Смотреть фотографии
13:37
Не надо мягкости: в Волгограде за уход от налогов коммерсанта лишили свободыСмотреть фотографии
12:56
Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продуктаСмотреть фотографии
12:01
Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступлениеСмотреть фотографии
11:57
МегаФон становится совладельцем видеосервиса STARTСмотреть фотографии
11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес домСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителейСмотреть фотографии
21:39
В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больницеСмотреть фотографии
19:59
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде на три недели закроют движение по улице ВороноваСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
17:19
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиникСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
15:29
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛСмотреть фотографии
14:26
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коекСмотреть фотографии
13:04
Сгнивший труп нашли в подвале дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим» инвестирует в экологиюСмотреть фотографии
12:41
В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 