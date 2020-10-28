Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесмена





Фигурант коррупционного дела и директор волгоградской спортшколы Андрей Мохов оказался должником семьи убитого бизнесмена Василия Бухтиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», господин Мохов по решению суда должен вдове известного коммерсанта 8 млн рублей. Кредит директор спортшколы брал у Татьяны Бухтиенко под залог здания катка в Кировском районе, которым он ранее владел.

Известного волгоградского бизнесмена Василия Бухтиенко жестоко убили на парковке теннисного корта в 2010 году. Он являлся владельцем гостинично-развлекательного комплекса «Сталинград» на Мамаевом кургане и ряда других коммерческих объектов.

Об аресте д иректора спортивной детско-юношеской школы №6 Волгограда Андрея Мохова СМИ узнали в середине сентября текущего года. Его, а также старшего инспектора ГИБДД Алексея Худякова подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в даче взятки должностному лицу через посредника. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по региону. По версии следствия, Мохов на пару со своим приятелем из полиции имел отношение к махинациям при выполнении капремонта кровель школ и детсадов Волгограда. Мохов, как полагают силовики, взял откат в размере 1,6 млн рублей от строительной компании, которой пообещал победу в аукционе.

За три месяца до ареста, в июне текущего года, Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о взыскании с Андрея Мохова в пользу Татьяны Бухтиенко 8 млн рублей. Что связывало директора спортшколы с супругой убитого бизнесмена – неизвестно. Но, по всей видимости, на момент оформления кредита в июне 2016 года между ними были весьма доверительные отношения. Стороны заключили договор, согласно которому Бухтиенко предоставила в долг Мохову на полгода 12 млн рублей под 5% годовых. Заемщик обязался вносить ежемесячные платежи. В случае невозврата денег договором предусматривалось взимание процентов.

Свои обязательства Мохов в итоге не выполнил. В декабре 2019 года Бухтиенко обратилась с иском в Дзержинский районный суд с требованием взыскать с заемщика кроме основной суммы долга проценты и пени в сумме порядка 300 млн рублей. Сам Мохов уверял, что взятые деньги вернул. В подтверждение своих слов Мохов предоставил суду аудиозапись разговора с Татьяной Бухтиенко. В телефонном разговоре речь шла о том, что Мохов погасил часть долга в сумме 4 млн рублей.

Вдова бизнесмена не стала отрицать, что женский голос в аудиозаписи принадлежит ей. Однако настаивала на том, что деньги передавались по другому договору займа, заключенному между ее дочерью Иголкиной и женой Мохова. Эти доводы суд во внимание не принял. В итоге суд взыскал с ответчика в пользу истца оставшиеся 8 млн рублей, а также пени в сумме 300 тысяч рублей. Насчитанные истицей проценты суд посчитал «несоразмерными последствиям нарушения обязательства».

Стоит отметить, что госпожа Бухтиенко, предоставляя в 2016 году кредит, пыталась подстраховаться и затребовала обеспечительные меры. В качестве залога Мохов в договоре указал принадлежащий ему комплекс строений ледового катка, расположенного в Кировском районе Волгограда, и земельный участок под ним площадью 9,7 тысячи квадратных метров рублей, арендованный у мэрии. Мохов обязался до конца 2016 года провести госрегистрацию объекта залога. Свои обязательства перед кредитором и в этой части он не выполнил. Бухтиенко в 2019 году через суд пыталась обязать Мохова оформить сделку в Росреестре, однако спохватилась слишком поздно – срок исковой давности истек. При этом в суде вскрылась любопытная информация. Оказывается, правообладатель у объекта залога уже другой. ИП Мохов оформил договор купли-продажи имущества с ООО «Спортивный клуб «Волчок». Земельный участок также находится в субаренде у «Волчка». Примечательно, что муниципалитет был не в курсе истории с кредитом Мохова. «Администрация Волгограда, являясь собственником участка, своего согласия на передачу ответчику Мохову права аренды в залог не давала», - указано в решении суда. Оба участника судебного разбирательства по взысканию кредитного долга оказались недовольны судебным решением и обжаловали его. В сентябре судебная коллегия областного суда при рассмотрении апелляционной жалобы Татьяны Бухтиенко вернула дело в суд первой инстанции для устранения некоторых нарушений. Таким образом, точку в финансовом споре родственницы убитого бизнесмена и подследственного директора спортшколы пока ставить рано.







