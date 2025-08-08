Общество

Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинам

Общество 08.08.2025 11:57
0
08.08.2025 11:57


В Центральном районе Волгограда неизвестный перепугал посетителей «Почты России». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из очевидцев, инцидент произошел 5 августа в отделении  на улице 7-й Гвардейской. По словам волгоградки, мужчина, находившийся в возбужденном состоянии, угрожал ей и окружающим физической расправой. 



- Я пришла в отделение банка на 7-й Гвардейской, чтобы отправить посылку. Всё шло спокойно, пока в отделение, как гром среди ясного неба, не ворвался мужчина. Он буквально влетает в зал, подбегает к окошку и требует заведующую. Было уже около 17:00, и девушка вежливо объяснила, что управляющая ушла. Но этот ответ его взбесил. Он начал орать, что не может получить посылку, требовал «старшего» и сыпал угрозами, - вспоминает произошедшее волгоградка. 

Сотрудники отделения пытались утихомирить мужчину, но тот лишь продолжал их оскорблять. Когда весь гнев на работников банка иссяк, он переключился на обычных посетителей. 

- Он начал орать на меня, оскорблять мою семью, мою маму, угрожать физической расправой. Его глаза полыхали ненавистью, он бросался на меня, сжимая кулаки. Я в ужасе пятилась назад, пытаясь держать дистанцию, сердце колотилось как бешеное.  Спасибо мужчинам, которые были в зале — они бросились его останавливать, кричали, чтобы он успокоился. Когда увидел, что я включила запись на телефоне, ещё больше взбесился, - рассказывает женщина. 

Когда же разъяренный волгоградец собрался уходить, то вдогонку пообещал расправиться с девушкой, оскорбившей его съемкой. В связи с этим волгоградка, доделав свои дела в отделении, с опаской выходила из здания. 

- Выйти на улицу было настоящим испытанием. Каждый шаг давался с трудом, я всё время оглядывалась, ожидая, что он выскочит из-за угла. Слава Богу, его не было, и я чуть ли не бегом бросилась к машине.  Этот день оставил во мне глубокий след. Я до сих пор не могу забыть этот ужас, эту беспомощность, эту животную панику, - с ужасом подытожила женщина. 

Видео: читатели V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.08.2025 14:17
Общество 08.08.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 12:56
Общество 08.08.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 12:45
Общество 08.08.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 11:46
Общество 08.08.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 11:40
Общество 08.08.2025 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.08.2025 11:16
Общество 08.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 10:31
Общество 08.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 09:27
Общество 08.08.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 08:22
Общество 08.08.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 07:58
Общество 08.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 07:19
Общество 08.08.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 06:54
Общество 08.08.2025 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2025 06:20
Общество 08.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 21:49
Общество 07.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 21:25
Общество 07.08.2025 21:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографии
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудованияСмотреть фотографии
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде засняли момент столкновения мотоцикла с BMW на ул. КомсомольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся по новым правиламСмотреть фотографии
10:25
Сотни нарушений вскрыли ФСБ, налоговики и МЧС на рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:24
Волгоградка напала на пристава в ходе приема в отделении УФССПСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом погибла пассажир загоревшейся «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волжском прощаются с бойцом Александром Политовым с позывным «Святой»Смотреть фотографии
09:24
15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, замучившему до смерти женуСмотреть фотографии
08:22
В Городище свинокомплекс освободили от компенсации ущерба природе в 15,2 млрд рублейСмотреть фотографии
07:58
В волгоградской кукурузе выявили недостаток сырого протеинаСмотреть фотографии
07:34
Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к СаратовуСмотреть фотографии
07:19
Пять человек заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
Многострадальный фонтан реанимировали на пр. Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде власти потратят 10 млн рублей на ликвидацию 125 свалок КГОСмотреть фотографии
05:53
ЦИАН: объем просрочки по ипотеке в 2,3 раза вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Котово суд защитил право отца погибшего на СВО сына на выплатыСмотреть фотографии
21:25
Ушел из жизни ветеран волгоградского «Ротора» Валерий Волчановский Смотреть фотографии
21:03
Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму МинпросвещенияСмотреть фотографии
20:40
«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игрыСмотреть фотографии
20:18
УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензияхСмотреть фотографии
 