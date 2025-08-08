



В Центральном районе Волгограда неизвестный перепугал посетителей «Почты России». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из очевидцев, инцидент произошел 5 августа в отделении на улице 7-й Гвардейской. По словам волгоградки, мужчина, находившийся в возбужденном состоянии, угрожал ей и окружающим физической расправой.





- Я пришла в отделение банка на 7-й Гвардейской, чтобы отправить посылку. Всё шло спокойно, пока в отделение, как гром среди ясного неба, не ворвался мужчина. Он буквально влетает в зал, подбегает к окошку и требует заведующую. Было уже около 17:00, и девушка вежливо объяснила, что управляющая ушла. Но этот ответ его взбесил. Он начал орать, что не может получить посылку, требовал «старшего» и сыпал угрозами, - вспоминает произошедшее волгоградка.

Сотрудники отделения пытались утихомирить мужчину, но тот лишь продолжал их оскорблять. Когда весь гнев на работников банка иссяк, он переключился на обычных посетителей.

- Он начал орать на меня, оскорблять мою семью, мою маму, угрожать физической расправой. Его глаза полыхали ненавистью, он бросался на меня, сжимая кулаки. Я в ужасе пятилась назад, пытаясь держать дистанцию, сердце колотилось как бешеное. Спасибо мужчинам, которые были в зале — они бросились его останавливать, кричали, чтобы он успокоился. Когда увидел, что я включила запись на телефоне, ещё больше взбесился, - рассказывает женщина.

Когда же разъяренный волгоградец собрался уходить, то вдогонку пообещал расправиться с девушкой, оскорбившей его съемкой. В связи с этим волгоградка, доделав свои дела в отделении, с опаской выходила из здания.

- Выйти на улицу было настоящим испытанием. Каждый шаг давался с трудом, я всё время оглядывалась, ожидая, что он выскочит из-за угла. Слава Богу, его не было, и я чуть ли не бегом бросилась к машине. Этот день оставил во мне глубокий след. Я до сих пор не могу забыть этот ужас, эту беспомощность, эту животную панику, - с ужасом подытожила женщина.

