



Потолки в квартирах стали обрушаться в двухэтажке в Кировском районе Волгограда, где с мая текущего года проводятся работы по капитальному ремонту кровли. Из-за того, что рабочие разобрали крышу, а новую пока не сделали, деревянные перекрытия от обильных осадков отсырели и стали разрушаться, сообщили ИА «Высота 102» жители многострадального дома.

- Я живу на втором этаже и если ливень на улице, то ливень и у меня квартире. Подставляем тазики, ведерки, ванночки - все емкости, которые может собрать. Как только крышу разобрали, пошли дожди. Июнь вообще очень дождливый был, постоянно текло. Отсырело все. На потолке появились трещины, протечки, стала сыпаться штукатурка. Особенно сильная трещина в спальне пошла, я поэтому перебралась в зал. Вчера приехала с дачи и увидела, что на диван, где я спала, рухнула потолочная плита. Меня не было, а так бы убило и все, - рассказала о пережитом ужасе собственница квартиры Елена Шахматова.

По словам женщины, из-за ливней в квартире начались проблемы с электропроводкой. Из-за этого вышел из строя холодильник. В настоящее время женщина практически не пользуется техникой, которая еще находится в рабочем состоянии, а свет включает только в коридоре. В результате подтопления в квартире не работает часть розеток, из которых слышен треск. Похожие муки от капремонта испытывают и соседи пенсионерки, которые также в возрасте.

- Мне 69 лет. Я с палочкой хожу, а тут такое! - возмущается женщина. - Дом, конечно, старый, он 54-го года. Его еще пленные немцы строили. Жилье давали еще моему папе - летчику, как временное. Тут даже ванной нет. Прежде жили - не тужили, пока не этот капремонт. Это просто издевательство какое-то!

Жители утверждают, что ранее крыша в их доме не протекала. Почему капремонт начался именно с кровли - им неизвестно. Также собственники квартир утверждают, что до сих пор не знают, что за подрядчик проводит работы.

- Это тайна какая-то. Никаких информационных щитов нет. Спрашивали в нашей управляющей компании ООО «ЭРА» - там не говорят. Вроде это уже второй подрядчик взялся за нашу крышу. Первые - так вообще могли внятно только «здравствуйте» сказать и больше ничего, одна тарабарщина, - говорит Елена Николаевна.

Получить комментарий по данной ситуации в ООО «ЭРА» информагентству не удалось. Здесь отказались пояснить что-либо о проблемном капремонте по телефону.

- Откуда я знаю, что вы журналист? Приезжайте, тогда поговорим, - заявила представитель УК. - На такие вопросы по телефону мы не отвечаем.

Не увенчалась успехом и попытка уточнить название подрядной организации, которая выполняет по указанному адресу капремонт. Собеседница агенства явно перестала скрывать свое раздражение и перешла на «ты».

- Ты что, глухая? Я тебе говорю, что по телефону мы на такие вопросы не отвечаем, - заявила она журналисту и бросила трубку.

В свою очередь жители промокшего дома направили жалобы в инспекцию госжилнадзора и прокуратуру Кировского района Волгограда, но ответы на их обращения пока не получены.

Как стало известно информагентству, сегодня в оставшуюся без крыши двухэтажку пришли сотрудники районной прокуратуры. Они фиксировали нарушения и поговорили с жителями. В надзорном ведомстве сообщили, что проводят проверку по жалобам жильцов.

- Прокуратурой Кировского района внесено представление в адрес генерального директора подрядной организации ООО «Архитектор» об устранении выявленных нарушений в ходе проведения капитального ремонта многоквартирного дома в части технического состояния кровли дома, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, прокуратура также проконтролирует составление подрядчиком актов о возмещении ущерба с жильцами пострадавших квартир.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Архитектор» из Москвы взялось капитально отремонтировать за 11,6 миллиона рублей в доме №41 в Веселой Балке в Волгограде крышу, фасад и фундамент. Контракт с региональным фондом капремонта был заключен в мае 2024 года и находится еще в статусе исполнения.

