Общество

ВОЛМА поздравляет с Днем строителя

Общество 08.08.2025 11:40
0
08.08.2025 11:40

В воскресенье, 10 августа, профессионалы строительной отрасли отмечают свой праздник – День строителя.
Уже 26 лет компания ВОЛМА активно поддерживает российских строителей, обеспечивая качественными современными материалами. Гордится возможностью быть частью большого созидательного процесса.
ВОЛМА искренне поздравляет всех тех, чей ежедневный нелегкий труд обеспечивает комфорт, уют и безопасность жилых домов и сооружений.
Мира, счастья, здоровья! Новых интересных проектов!
Реклама. ООО «УК «ВОЛМА», ИНН 3446031509, erid: F7NfYUJCUneTSTQqjw8R

Комментарии
