В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваи





В Волжском Волгоградской области – очередное происшествие на трамвайных путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», сегодня, 8 августа, примерно в 13-10 ч. произошел обрыв контактного провода из-за ДТП в районе трамвайного парка.





Как уточнили в организации, грузовой автомобиль при движении через трамвайную линию задел контактную сеть, после чего произошел обрыв.

- На участке произошел обрыв контактной сети. На месте уже прибыли спецслужбы и устраняют обрыв, - рассказали в МУП «Волжская автоколонна №1732».

Момент происшествия, отметим, засняла камера регистратора одного из автомобилей.

В автоколонне на данный момент затрудняются назвать даже примерные сроки устранения аварийной ситуации и возобновления движения трамваев.

Фото: Жесть Волжский / t/me