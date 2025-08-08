«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщину

В Волгограде на ул. Кирова обнаружили мертвой женщину. Тело волгоградки, сообщает ИА «Высота 102», было изуродовано и лежало в кустах. По горячим следам оперативники смогли разыскать и задержать подозреваемого в убийстве.

Жуткую находку жители Кировского района сделали 7 августа вблизи одного из многоквартирных домов. При осмотре погибшей следователи сразу же отметили многочисленные проникающие колото-резаные раны шеи и спины. Незамедлительно сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

– В результате слаженной работы следователей следственного отдела по Кировскому району города Волгоград регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников МВД удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался местный житель, который, зная, что его разыскивают, изменил свою внешность – подстригся налысо, – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

На текущий момент удалось установить, что 7 августа задержанный проезжал на своем велосипеде мимо потерпевшей, выгуливающей без поводка домашних животных. Одна из собак подбежала близко к проезжающему подозреваемому, что ему не понравилось. Между мужчиной и женщиной произошла ссора.

– В ходе конфликта подозреваемый достал нож и нанес им несколько ударов в область шеи и спины женщины, после чего скрылся. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, – сообщают следователи.

В настоящее время в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области