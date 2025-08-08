



В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности об оказании помощи 39-летнему водителю и годовалому ребенку, пострадавших накануне ранним утром в ДТП на трассе в Калачевском районе. Как сообщает V102.RU, после аварии за жизнь волгоградцев борются врачи ГУЗ «СМП №25» и «СМП №7».

- Мужчина доставлен в отделение сочетанной травмы больницы СМП №25. Ребенок находится в отделении нейрохирургии больницы СМП №7. Состояние пострадавших средней степени тяжести, продолжается лечение, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, авария произошла на 46-м километре автодороги «Червленое – Калач-на-Дону». В результате аварии погибла пассажир «ВАЗ-2109».