Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октября

Сборная России по футболу 10 октября 2025 года на «Волгоград Арене» сыграет с Ираном в товарищеском матче, сообщает V102.RU со ссылкой на РФС.
О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно. Сборная Ирана на данный момент располагается на 20-м месте в рейтинге ФИФА. Азиатская команда выступала на двух последних чемпионатах мира, а также квалифицировалась на мировой форум в 2026 году в США.
Отметим, это будет уже третий матч сборной России в Волгограде за последние два года. В 2023 году наша национальная команда в городе-герое разгромила сборную Кубы (8:0), а в прошлом году подопечные Валерия Карпина на «Волгоград Арене» обыграли Сирию - 4:0.
Фото: V102.RU (архив)