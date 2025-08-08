



8 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о списании долгов по бюджетным кредитам регионам, отличившимся при реализации крупных инвестиционных проектов. В их числе оказалась и Волгоградская область.

По условиям кабмина, регион освобождён от необходимости выплачивать в федеральный бюджет 7,2 млрд рублей – это 2/3 текущей задолженности. Ровно такую сумму администрация Волгоградской области вложила в 2024 году в обновление ЖКХ и общественного транспорта, развитие населённых пунктов и расселение аварийного жилья.

Отметим, в целом в постановлении правительства перечислены 12 субъектов РФ, которым в общей сложности списано 29 млрд рублей.