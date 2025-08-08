ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услуги

Общество 08.08.2025 14:31 Реклама
Большинство жителей Волгограда добросовестно платят за коммунальные услуги, но встречаются и недобросовестные потребители. Для них в ИВЦ ЖКХ подготовили напоминание о том, что накопление долгов влечет за собой достаточно серьезные последствия.
– К должникам приходится применять законные меры воздействия, что может привести к начислению пени, отключению коммунальных услуг, а в крайних случаях – к судебным разбирательствам и выселению из муниципального жилья, – пояснили в ИВЦ ЖКХ. – Но перед этим должникам напоминают о необходимости погашения долгов, как правило, начинают с обзвона и e-mail рассылки.
Если же это не приводит к улучшению ситуации, выпускаются долговые квитанции, что служит официальным документом, подтверждающим задолженность. Эти квитанции могут стать первой стадией юридического взыскания, ведущего к более жестким мерам. В случае продолжающейся задолженности могут быть приняты меры через суд, включая арест имущества и банковских счетов. Такие меры, конечно, неприятны, и именно поэтому крайне важно помнить, что накопление долгов – это не выход.
Образование задолженности может происходить по самым разным причинам, тем не менее, волгоградцев призывают не доводить ситуацию до критической отметки.
Получить информацию по задолженности по услугам водо- и теплоснабжения можно по телефону: 333-134.
