В Волгоградской области проводится проверка по факту нарушения прав инвалида-колясочника, который не смог воспользоваться пандусом в поликлинике в Камышине и ему пришлось карабкаться по лестнице. Об этом, как передает V102.RU, сообщил 8 августа СК России.

- Следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении.

Так, сообщалось, что мужчина с ампутированной ногой вынужден был карабкаться по лестнице, так как имеющийся в поликлинике пандус ему не подошел по размерам.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки.

Фото: СКР