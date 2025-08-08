На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоциклов

Сегодня, 8 августа, из Волгограда в зону специальной военной операции отправили новую партию мототехники. Как сообщили V102.RU в администрации региона, 15 мотоциклов, пять квадроциклов и генераторы различной мощности переданы военнослужащим по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

- Транспортные средства и генераторы приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, - рассказали в администрации Волгоградской области.





Волгоградская область постоянно оказывает помощь бойцам. Ранее в зону СВО уже отправлялись мотоциклы и квадроциклы, а также автомобили повышенной проходимости, бронемашины и другой гуманитарный груз.

Фото: администрации Волгоградской области