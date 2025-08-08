Общество

Сын спикера облдумы дорос до главы района Волгограда

08.08.2025 17:13
Главой администрации Ворошиловского района Волгограда назначен Блошкин Сергей Александрович. Об этом сегодня, 8 августа, объявили в администрации города. 

До этого Сергей Блошкин занимал должность заместителя главы администрации Дзержинского района. Его кандидатура на новый пост ранее была согласована Президиумом фракции партии «Единой России» в Волгоградской городской думе, уточняют в мэрии. 

Отметим, что Сергей Блошкин является не только опытным чиновником, но и сыном спикера регионального парламента и председателя Волгоградского областного Совета ветеранов Александра Блошкина. 

