



В Волгоградской области почти 225 тысяч льготников получат компенсацию за оплату ЖКУ, а 37 тысяч жителей региона старше 70 лет – компенсацию ежемесячных взносов на капремонт. Компенсацию волгоградцы смогут оформить в центре соцзащиты или МФЦ по месту жительства.

Как рассказали в облкомсоцзащиты, под льготы попадают ветераны труда и боевых действий, инвалиды I и II группы, жертвы политических репрессий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и труженики тыла.

Напомним, что по инициативе губернатора Андрея Бочарова с 2020 года на территории региона действует полная или частичная компенсация взносов на капремонт для одиноко проживающих пожилых волгоградцев.

Половину расходов ежемесячно возместят гражданам старше 70 лет, если они проживают одни или с пенсионерами, инвалидами I и II групп. Для пожилых волгоградцев старше 80 лет возместят полный размер взносов.

За консультацией можно обратиться в единый контакт-центр: горячая линия 8-800-100-00-01 работает с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.