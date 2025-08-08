Федеральные новости

Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключении

08.08.2025 16:08
08.08.2025 16:08


Минцифры совместно с операторами связи разработало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности. Россиянам, в том числе и жителям Волгоградской области, будет организован доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Максут Шадаев.

- Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости, – цитирует министра ТАСС. 

Шадаев уточнил, что в «белый список» войдут все сервисы массового использования. 

- Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (межмашинного взаимодействия - прим. ТАСС), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства, – пояснил Шадаев. 

Также министр заявил, что все иностранные sim-карты, попадающие на территорию России, будут автоматически блокироваться на 5 часов. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

Представители сотовых операторов заявляют, что система уже прошла тестирование и будет максимального удобна для пользователей.  

- Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование, – заявили,к примеру, в Т2. 

