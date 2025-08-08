Волгоградские компании активно развивают экспортное направление





Российские компании стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков во вьетнамском Хошимине. Национальная экспозиция разместилась на площади почти 400 квадратных метров и включила в себя товары ведущих отечественных производителей, в числе которых «Мираторг», «Русский краб», «Мирфудс», «Роял кейк», «В.А.Ш. Шоколатье+», «Ванслад», «Азовская кондитерская фабрика», «Невский кондитер», «Объединённые кондитеры», «Балтика», «Союзпродэкспорт», «Кубань-Вино» и волгоградская компания «Элевен энд Твэлв».

Параллельно с международной выставкой в Волгограде прошло окружное совещание, посвященное развитию национальных проектов, особенно программе «Международная кооперация и экспорт». Во время мероприятия состоялась торжественная церемония вручения сертификатов соответствия, подтверждающих статус национальной марки «Сделано в России».

– Экспортеры ЮФО значительно укрепляют позиции отечественного бренда «Сделано в России», узнаваемого символа в виде птицы в цветах российского флага. Сейчас обладателем знака «Сделано в России» являются уже 127 компаний Южного федерального округа, – отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Программа направлена на поддержку тех компаний, чьи качественные товары достойны мирового уровня независимо от размеров бизнеса или специфики товара.