Экономика

Волгоградские компании активно развивают экспортное направление

Экономика 08.08.2025 18:05
0
08.08.2025 18:05


Российские компании стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков во вьетнамском Хошимине. Национальная экспозиция разместилась на площади почти 400 квадратных метров и включила в себя товары ведущих отечественных производителей, в числе которых «Мираторг», «Русский краб», «Мирфудс», «Роял кейк», «В.А.Ш. Шоколатье+», «Ванслад», «Азовская кондитерская фабрика», «Невский кондитер», «Объединённые кондитеры», «Балтика», «Союзпродэкспорт», «Кубань-Вино» и волгоградская компания «Элевен энд Твэлв».

Параллельно с международной выставкой в Волгограде прошло окружное совещание, посвященное развитию национальных проектов, особенно программе «Международная кооперация и экспорт». Во время мероприятия состоялась торжественная церемония вручения сертификатов соответствия, подтверждающих статус национальной марки «Сделано в России».

– Экспортеры ЮФО значительно укрепляют позиции отечественного бренда «Сделано в России», узнаваемого символа в виде птицы в цветах российского флага. Сейчас обладателем знака «Сделано в России» являются уже 127 компаний Южного федерального округа, – отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Программа направлена на поддержку тех компаний, чьи качественные товары достойны мирового уровня независимо от размеров бизнеса или специфики товара.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 05:53
Экономика 08.08.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 13:54
Экономика 07.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 11:00
Экономика 07.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2025 08:17
Экономика 07.08.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 20:40
Экономика 06.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 16:20
Экономика 05.08.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 10:48
Экономика 05.08.2025 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 06:03
Экономика 05.08.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2025 14:09
Экономика 04.08.2025 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2025 09:45
Экономика 04.08.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.08.2025 07:22
Экономика 01.08.2025 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
 