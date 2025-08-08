В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного дома





В Советском районе Волгограда полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным 50-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, мужчина застрелил собаку во дворе многоквартирного дома.

Сообщается, что в районный отдел полиции обратилась местная жительница, на глазах которой и произошел чудовищный инцидент. По словам волгоградки, мужчина произвел выстрел из окна собственной квартиры. Жертвой стрелка стала беспризорная собака, которая погибла от ранений.

При задержании волгоградца дома у него полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет. Подозреваемый сознался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области