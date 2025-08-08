«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих дней





В Камышине Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за постепенного перехода местных отделений «Почты России» на двухдневный рабочий график. Новый распорядок уже спровоцировал коллапс в отделении на территории квартала «Нефтебаза». Происходящее очевидцы засняли на видео.





Местный жилой массив обслуживает почтовое отделение № 403888, расположенное по адресу: проезд Нефтяников, д.6. С недавних пор оно работает два раза в неделю и лишь по 4 часа: во вторник и четверг с 12:00 по 16:00.





- Жара 40 градусов, кондиционеров нет. Очередь начинается в помещении для выдачи, выходит в несколько коридоров, далее на улицу, и хвост тянется вплоть до ближайшей проезжей части. Стоят все: как люди, пришедшие отправить или забрать письмо или посылку, так и пенсионеры, ожидающие в начале месяца пенсию и платёжки, - рассказали журналистам очевидцы.

Для того чтобы успеть «проскочить» в четырёхчасовой интервал, камышане вынуждены с раннего утра, за 4-5 часов до открытия, занимать очередь и стоять на жаре перед зданием. К открытию здесь уже скапливается до сотни человек. Естественно, что из-за нечеловеческих условий у людей не выдерживают нервы.

- Постоянно возникают скандалы. Люди, отпросившиеся с работы, злятся на пенсионеров, стоящих с утра в очереди, и пытаются пролезть вперёд, а пожилые люди переживают, что «наглецы» не уважают то время, которое они отстояли в лабиринте коридоров, пытаясь нарушить выстроившуюся за несколько часов очерёдность. В результате даже до драк доходит, - продолжил один из местных жителей.





Ситуацию прокомментировали в управлении «Почты России» по Волгоградской области. Здесь признали сокращение графика работы, однако назвали эти меры временными. Кроме того, после волны критики местных жителей руководством принято решение, что теперь оскандалившееся отделение будет работать не два, а три дня в неделю.

- Сейчас почтовое отделение 403888 города Камышина работает по временному графику три раза в неделю. Клиентов обслуживают сотрудники из почтамта. Пенсии, пособия и корреспонденцию они доставляют на дом. Сейчас наша группа подбора персонала вместе со службой занятости ищут кандидатов на должности начальника, оператора и почтальона. Как только мы укомплектуем штат, отделение вернется к прежнему графику - ежедневно со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, по какой причине из отделения уволились почти все сотрудники, в ответе организации не уточняется.

