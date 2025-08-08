Общество

«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих дней

08.08.2025 15:20
В Камышине Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за постепенного перехода местных отделений «Почты России» на двухдневный рабочий график. Новый распорядок уже спровоцировал коллапс в отделении на территории квартала «Нефтебаза». Происходящее очевидцы засняли на видео.



Местный жилой массив обслуживает почтовое отделение № 403888, расположенное по адресу: проезд Нефтяников, д.6. С недавних пор оно работает два раза в неделю и лишь по 4 часа: во вторник и четверг с 12:00 по 16:00.


- Жара 40 градусов, кондиционеров нет. Очередь начинается в помещении для выдачи, выходит в несколько коридоров, далее на улицу, и хвост тянется вплоть до ближайшей проезжей части. Стоят все: как люди, пришедшие отправить или забрать письмо или посылку, так и пенсионеры, ожидающие в начале месяца пенсию и платёжки, - рассказали журналистам очевидцы.

Для того чтобы успеть «проскочить» в четырёхчасовой интервал, камышане вынуждены с раннего утра, за 4-5 часов до открытия, занимать очередь и стоять на жаре перед зданием. К открытию здесь уже скапливается до сотни человек. Естественно, что из-за нечеловеческих условий у людей не выдерживают нервы.

- Постоянно возникают скандалы. Люди, отпросившиеся с работы, злятся на пенсионеров, стоящих с утра в очереди, и пытаются пролезть вперёд, а пожилые люди переживают, что «наглецы» не уважают то время, которое они отстояли в лабиринте коридоров, пытаясь нарушить выстроившуюся за несколько часов очерёдность. В результате даже до драк доходит, - продолжил один из местных жителей.


Ситуацию прокомментировали в управлении «Почты России» по Волгоградской области. Здесь признали сокращение графика работы, однако назвали эти меры временными. Кроме того, после волны критики местных жителей руководством принято решение, что теперь оскандалившееся отделение будет работать не два, а три дня в неделю.

- Сейчас почтовое отделение 403888 города Камышина работает по временному графику три раза в неделю. Клиентов обслуживают сотрудники из почтамта. Пенсии, пособия и корреспонденцию они доставляют на дом. Сейчас наша группа подбора персонала вместе со службой занятости ищут кандидатов на должности начальника, оператора и почтальона. Как только мы укомплектуем штат, отделение вернется к прежнему графику - ежедневно со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, по какой причине из отделения уволились почти все сотрудники, в ответе организации не уточняется.

Видео: Жесть. Камышин / t.me

17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде засняли момент столкновения мотоцикла с BMW на ул. КомсомольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся по новым правиламСмотреть фотографии
10:25
Сотни нарушений вскрыли ФСБ, налоговики и МЧС на рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:24
Волгоградка напала на пристава в ходе приема в отделении УФССПСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом погибла пассажир загоревшейся «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волжском прощаются с бойцом Александром Политовым с позывным «Святой»Смотреть фотографии
09:24
15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, замучившему до смерти женуСмотреть фотографии
08:22
В Городище свинокомплекс освободили от компенсации ущерба природе в 15,2 млрд рублейСмотреть фотографии
07:58
В волгоградской кукурузе выявили недостаток сырого протеинаСмотреть фотографии
07:34
Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к СаратовуСмотреть фотографии
 