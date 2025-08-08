Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из Волгограда





В Волгограде полицейские опубликовали видео с 48-летним мужчиной, который подозревается в жестоком убийстве собачницы. В ходе допроса задержанный сознался в совершенном преступлении и объяснил мотив жестокой расправы.

О задержании убийцы стало известно 8 августа, а само преступление было совершено накануне на ул. Кирова. Тело женщины с ножевыми ранениями спины и шеи было обнаружено в кустах рядом с многоквартирным домом.

По версии сотрудников СУ СК России по Волгоградской области, причиной расправы стала ссора, вспыхнувшая между волгоградцем и его жертвой из-за собак, которых женщина выгуливала без поводка.

На допросе в полиции задержанный заявил, что волгоградка его оскорбила. Это и послужило поводом достать нож и нанести ей смертельные удары.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что жертве убийце было 72 года.

В СУ СК России уточняли, что мужчина, понимая, что его будут разыскивать после убийства, обрился налысо. Нож, которым было совершено преступление, он выбросил.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области