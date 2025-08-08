Расследования

Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из Волгограда

08.08.2025 18:56
В Волгограде полицейские опубликовали видео с 48-летним мужчиной, который подозревается в жестоком убийстве собачницы. В ходе допроса задержанный сознался в совершенном преступлении и объяснил мотив жестокой расправы. 

О задержании убийцы стало известно 8 августа, а само преступление было совершено накануне на ул. Кирова. Тело женщины с ножевыми ранениями спины и шеи было обнаружено в кустах рядом с многоквартирным домом. 

По версии сотрудников СУ СК России по Волгоградской области, причиной расправы стала ссора, вспыхнувшая между волгоградцем и его жертвой из-за собак, которых женщина выгуливала без поводка. 

На допросе в полиции задержанный заявил, что волгоградка его оскорбила. Это и послужило поводом достать нож и нанести ей смертельные удары. 



В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что жертве убийце было 72 года. 

В СУ СК России уточняли, что мужчина, понимая, что его будут разыскивать после убийства, обрился налысо. Нож, которым было совершено преступление, он выбросил. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

