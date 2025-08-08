В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3

В Волгограде вечером 8 августа временно остановилось движение трамваев №№1 и 3. По данным диспетчерской службы, на этот раз движению транспорта помешало упавшее на рельсы дерево.

– В связи с падением дерева временно приостановлено движение маршрутов N°1 и N°3. Об изменении ситуации сообщим дополнительно, – говорится в сообщении, опубликованном в 17.44.

Напомним, что накануне трамваи №3 ходили в Волгограде в измененных границах из-за возникших на линии технических проблем.

Фото: Волгоградский трамвай / t.me