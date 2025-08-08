Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороны





Об уникальном с точки зрения человеческой физиологии случае рассказали врачи Саратовской области. Один из жителей региона, как выяснилось, с рождения «носит» сердце не с той стороны. Кроме того, сообщает ИА «СарИнформ», и другие внутренние органы мужчины расположены не на тех местах.

По данным издания, уникальный человек проживает в городе Балаково Саратовской области. О своих особенностях он узнал случайно – при глубоком обследовании.

– У пациента печень находится слева, сердце – справа. Зеркальное расположение имеют также аорты и легкие, – передает саратовское издание со ссылкой на врачей городской больницы.





По словам медиков, зеркальное расположение органов не влияет на качество жизни и даже является вариантом нормы.

Фото: shedevrum.ai