В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощи

Валерий Криволапов, который был главврачом станции скорой медицинской помощи в Волгограде, а затем заведовал подстанцией №2, скончался на 76-ом году жизни. Об этом, как передает V102.RU, сообщили 8 августа в ГБУЗ «КССМП».

Валерия Ивановича не стало 6 августа после продолжительной болезни.

- Администрация, профсоюзный комитет и сотрудники ГБУЗ «КССМП» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Криволапов Валерий Иванович навсегда останется в памяти и в сердцах близких людей не только прекрасным специалистом, но и человеком высоких душевных и этических качеств, - говорится в некрологе.

Валерий Криволапов после окончания Волгоградского мединститута устроился врачом АРБ на подстанции №3 скорой помощи в Центральном районе Волгограда.

С 1994-1999 был заведующим подстанции № 2 Краснооктябрьского района.

В 1999 году возглавил станцию скорой медицинской помощи города Волгограда в должности главврача. Здесь он работал до 2009 года.

С 2009 заведовал подстанцией № 2, откуда в 2014 ушел на заслуженный отдых.

Прощание состоится 9 августа в ритуальном комплексе на Землячке,76 с 15:00 до 15:30. Похороны пройдут в кругу близких родственников.

Архивное фото: ГБУЗ «КССМП»