Просто жесть: в Волгограде момент смертельного ДТП попал на видео











ДТП с перевернувшейся машиной на мосту через Волгу, в котором погиб человек, попало на видео. На записи с авторегистратора, которую ИА «Высота 102» предоставили в ГУ МВД по Волгоградской области, видно, как мотоциклист нарушая правила движения обгоняет одну за другой машины и в итоге вылетает на встречку. Там он сталкивается лоб в лоб с «Renualt Logan», который от удара переворачивается на крышу и отлетает в сторону на десятки метров. Водитель мотоцикла погиб на месте. Пассажир легковушки получил травмы.

В результате автоаварии еще несколько попутно двигавшихся авто при торможении столкнулись по цепной реакции. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в региональном главке МВД, по предварительной информации, мотоцикл, ехавший со стороны Краснослободска, при перестроении зацепил заднюю часть попутного автомобиля Митсубиси Паджеро Спорт. От столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу в Рено Логан. Иномарка перевернулась. Затем мотоцикл отбросило на автомобиль Датсун, а самого байкера - на ВАЗ-2114.