



О том, какие законы вступают в силу в ноябре, ИА «Высота 102» рассказали в Госдуме России.





«Регуляторные песочницы» для предпринимателей





В России появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы». За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.





Использование карты «Мир»





Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.









Маркировка шин

С 1 ноября начнется маркировка шин и покрышек. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.





Полномочия Федеральной пробирной палаты





С 15 ноября за пробирной палатой, которая была образована на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ», закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.



