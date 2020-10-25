Расследования

Стали известны новые подробности страшного ДТП в Волгограде, в котором погиб ребенок

Расследования 25.10.2020 12:00
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25.10.2020 12:00


Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. 
По данным следствия, 24 октября текущего года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль ВАЗ 2106, посадив в салон транспортного средства 20-летнего брата и трехлетнего племянника. Двигаясь по улице Пожарского в Кировском районе областного центра,  он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем такси, пассажирами которого были женщина и её семилетний сын. В результате ДТП находившийся в машине подозреваемого малолетний мальчик получил смертельные травмы. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Отец погибшего ребенка, пассажиры такси и оба водителя осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
В настоящее время подозреваемый задержан. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Ранее сообщалось, что в ДТП погиб сын водителя. Известно, что в салоне шестерки находились цыгане, причем дядя погибшего ребенка был лишен водительских прав за пьяную езду. Прокуратура Волгоградской области также проводит проверку по факту смертельного ДТП. 

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