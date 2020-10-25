В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллиона





Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом возведут в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, новый спортивный объект появится на улице им. Расула Гамзатова. Сейчас на земельном участке площадью 4100 кв.м., отведенном для нового ФОК, растут деревья и кустарники. Поблизости расположен бассейн, 10-этажный жилой дом и пустырь.

Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства». Начальная цена контракта обозначена в сумме более 142 миллионов рублей. Это средства областного бюджета 2020-2021 гг. Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить до 15 декабря 2021 года. В настоящее время проводится открытый конкурс в электронной форме на поиск подрядчика, с которым будет заключен контракт.

Отмечается, что вместимость нового физкультурно-оздоровительного комплекса – 204 человека. На территории спортивного объекта обустроят гостевую парковку на 18 машино-мест и котельную. Въезд на территорию ФОК предусмотрен с улицы им. Хорошева. В рамках благоустройства здесь сделают проезды и тротуары, наружное освещение. Территорию озеленят, оборудуют зоны отдыха.



