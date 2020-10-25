В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллиона

Спорт 25.10.2020 08:47
0
25.10.2020 08:47
Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом возведут в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, новый спортивный объект появится на улице им. Расула Гамзатова. Сейчас на земельном участке площадью 4100 кв.м., отведенном для нового ФОК, растут деревья и кустарники. Поблизости расположен бассейн, 10-этажный жилой дом и пустырь.
Заказчиком работ выступает государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства». Начальная цена контракта обозначена в сумме более 142 миллионов рублей. Это средства областного бюджета 2020-2021 гг. Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить до 15 декабря 2021 года. В настоящее время проводится открытый конкурс в электронной форме на поиск подрядчика, с которым будет заключен контракт.
Отмечается, что вместимость нового физкультурно-оздоровительного комплекса – 204 человека. На территории спортивного объекта обустроят гостевую парковку на 18 машино-мест и котельную. Въезд на территорию ФОК предусмотрен с улицы им. Хорошева. В рамках благоустройства здесь сделают проезды и тротуары, наружное освещение. Территорию озеленят, оборудуют зоны отдыха.
Реклама
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:124.10.2020 22:08
Спорт 24.10.2020 22:08
Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"22.10.2020 17:36
Спорт 22.10.2020 17:36
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:321.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:218.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:003.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохо02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирус30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:327.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Волгоградскому «Ротору» присудили третье техническое поражение25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Губернатор Волгоградской области побывал на юге25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»22.09.2020 16:16
Спорт 22.09.2020 16:16
В волгоградском "Роторе" надеются на игру с "Рубином"22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Реклама