В Волгограде 1 Мая отметили массовым запуском фонтанов





В Волгограде праздник Весны и Труда отметили запуском городских фонтанов. На протяжении нескольких недель муниципальные службы производили расконсервацию и обслуживание оборудования, чтобы 1 мая состоялось открытие сезона 2026 года.

По информации властей, работа гидротехнических сооружений была возобновлена практически во всех районах региональной столицы. Однако из-за апрельской непогоды часть объектов всё ещё требуют внимания со стороны специалистов.

- Сегодня, 1 мая, в Волгограде начался запуск фонтанов, они приступают к работе по мере готовности. Так, уже включен ряд объектов, расположенных в разных районах города. Перед запуском фонтанов специалисты провели их тестовые включения, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Работа фонтанов в городе осуществляется по утверждённому графику и может зависеть от погодных условий. По данным властей, в 2026 году в областном центре планируют запустить 20 гидротехнических сооружений.

Отметим, ранее редакция сообщала о масштабных работах, развернувшихся на нижней террасе Центральной набережной. Здесь власти спешно ремонтируют построенные всего четыре года назад фонтаны. На это из бюджета было выделено несколько десятков миллионов рублей.

