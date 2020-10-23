Вирус забрал жизни двух сердечниц из Камышина Волгоградской области

Здравоохранение 23.10.2020 14:41
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23.10.2020 14:41
Две женщины, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, обе проживали в Камышине.
69-летняя камышанка обратилась за медицинской помощью через неделю после начала заболевания. Ее госпитализировали в инфекционное отделение ГБУЗ г. Камышина "Городская больница №1". В эту же больницу в состоянии средней степени тяжести доставили 67-летнюю женщину. В связи с осложнением течения болезни ее перевели в ГУЗ "Клиническая больница №5". Они скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
В регионе зарегистрировано уже свыше 18,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 188 человек.
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