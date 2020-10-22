Малый и средний бизнес получил в Поволжском банке Сбербанка свыше 14,7 млрд рублей льготных кредитов
Экономика 22.10.2020 16:25 Новости компаний
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22.10.2020 16:25 Новости компаний
С апреля текущего года Поволжский банк Сбербанка выдал малому и среднему бизнесу кредиты на сумму свыше 83,5 млрд рублей, в том числе в виде льготных кредитов – 14,7 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшим спросом в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка у малых и средних предприятий пользуется кредитование на поддержание деятельности по ставке 2%. Всего заключено 11 878 таких договоров, выдано более 12,9 млн рублей. В Поволжье за данным кредитом в Сбербанк чаще всего обращались предприятия из торговли, услуг, транспорта и логистики, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также здравоохранения и образования.
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Госпрограмма кредитования под 2% с самого начала была очень востребована среди предприятий Поволжья. Её главное преимущество — возможность получения кредита, который в дальнейшем может конвертироваться в безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости. Такая поддержка очень важна для бизнеса, ведь благодаря полученным средствам они могут обеспечить непрерывную деятельность своей компании и стабильную оплату труда сотрудникам».
Напомним, антикризисная госпрограмма с кредитами предприятиям под 2% действует с 1 июня. Её участниками могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Заёмные средства, предоставляемые по ставке 2%, можно направить на поддержание деятельности, в том числе на рефинансирование других кредитов, а также на выплату зарплат.
Если в течение срока кредита предприятие поддерживает численность не менее 80% от численности на 1 июня 2020 и на первые числа месяцев в период с декабря 2020 по март 2021 на предприятии сохранится занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, то кредит списывается полностью. Если численность сохранится в размере не менее 80% – половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года. В случае невыполнения условий по численности в декабре 2020 – марте 2021 заёмщик списать кредит не сможет, но для него сохранится льготная ставка в 2% до 1 апреля, после этого срока она станет рыночной. При невыполнении условий по численности до декабря 2020 кредит будет переведен на рыночную ставку с 1 декабря 2020 года.
Фото ru.freepik.com
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