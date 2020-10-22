На Волжском трубном заводе прошел День безопасности в металлургии





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии-2020 (Steel Safety Day). Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, аудит безопасности провел первый заместитель генерального директора - главный инженер ТМК Вячеслав Попков.

Вместе с управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым они проинспектировали основные и ряд обеспечивающих производство подразделений.

Было проверено состояние безопасности на рабочих местах по наиболее распространенным причинам травматизма в металлургической промышленности: падение с высоты, падение предметов, движущиеся машины и механизмы, безопасность производственных процессов.

В ходе проведения Дня безопасности-2020 одной из лучших практик ВТЗ был назван реализованный проект по внедрению цифровых технологий в сферу охраны труда. С конца 2019 года на предприятии эффективно работает система видеоаналитики нарушений. В опасных зонах установлены камеры с поддержкой функции анализа видеоизображения. Система позволяет непрерывно контролировать соблюдение требований охраны труда в части нахождения в опасной зоне и зафиксировать возможные нарушения работниками требований безопасности.

Кроме того, аудиторы посетили и положительно оценили квест-комнату для проверки знаний и навыков в области охраны труда и промбезопасности, оборудованную в литейном цехе ВТЗ. Здесь на специальной площадке смонтированы объекты, демонстрирующие разного рода нарушения по безопасности труда. За определенное время работники, проходящие тестирование, должны выявить максимальное количество несоответствий. Проверка считается пройденной, если обнаружено не менее 80% от общего числа представленных на площадке нарушений.

«Охрана труда, как неотъемлемая часть промышленного производства, не может оставаться в стороне от инновационных решений. Использование видеоаналитики, создание новых современных объектов для контроля соблюдения требований охраны труда работниками – это универсальные высокоэффективные технические решения. В целом все внедряемые на производстве проекты ориентированы на достижение целей в области безопасности труда», – подчеркнул Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



