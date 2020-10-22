Борьба с коррупцией 22.10.2020 11:48
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22.10.2020 11:48
Возвратить в бюджет 1 миллион 300 тысяч рублей должны бывший директор средней школы с углубленным изучением отдельных предметов № 81 Николай Владимиров и его заместитель по административно-хозяйственной работе Николай Ковалев. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда по иску надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, Владимиров и Ковалев в зависимости от роли каждого были признаны судом виновными в мошенничестве и служебном подлоге. С учетом полного признания вины, частичного возмещения ущерба, а также состояния здоровья фигурантов уголовного дела им было назначено наказание в виде лишения свободы условно.
Установлено, что они фиктивно оформляли своих знакомых на должности технического персонала без фактического исполнения ими трудовых обязанностей. Затем сообщники составляли и утверждали табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении трудовых обязанностей. В дальнейшем несуществующим работникам начислялась заработная плата, которая распределялась между сообщниками.
Всего таким способом бюджету Волгограда был причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.
После вступления приговора суда в законную силу прокуратурой Волгоградской области был предъявлен иск о взыскании с осужденных в пользу бюджета ущерба, причиненного преступлением.
Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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