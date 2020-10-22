



Следственные органы просят откликнуться всех, кто знает о местонахождении пропавшего жителя Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 49-летнего Виктора Гринчука.

11 августа мужчина вышел из дома в поселке Ерзовка и пропал. На вид Виктору 60 лет, рост примерно 175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы на голове темно-русые коротко стриженые, имеется седина, рот средний, губы средней толщины, подбородок выступающий. В день исчезновения был одет в футболку с воротником бело-синего цвета, трико синего цвета, туфли без шнурков черного цвета.

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: 8(84468)3-38-78, 8(84468)3-38-81, 8-960-880-05-25.



