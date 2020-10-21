Почти 200 заболевших: в Волгоградской области COVID-19 идет напролом

Здравоохранение 21.10.2020 13:07
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21.10.2020 13:07
188 человек заразились коронавирусом, из которых двое погибли, за последние сутки Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число скончавшихся от вирусной инфекции жителей региона достигло 183. Всего с начала пандемии заразились 18 363 человека, проживающих в области. Из них 15,8 тысячи – уже поправились, включая 309 - за прошлый день.
В сентябре ежесуточный прирост заболеваемости составлял около 100 случаев. Резкое увеличение показателя произошло с начала октября. Первого октября было зафиксировано 132 факта, 10-го – уже 155, 16-го – уже 176.
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