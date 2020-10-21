Депутаты повысят статус и зарплату бывшего замгубернатора Волгоградской области

Политика 21.10.2020 16:09
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21.10.2020 16:09
Две новые государственные должности готовятся ввести депутаты Волгоградской областной думы. Проект закона о расширении реестра государственных должностей народные избранники примут 22 октября методом опроса, не приезжая в парламент, сообщает ИА «Высота 102». На виртуальное голосование слуг народа выносится вопрос под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области».
Новый статус получат двое руководящих сотрудников аппарата губернатора. Первая госдолжность достанется бывшему замгубернатора Владимиру Попкову, который в сентябре возглавил контрольное управление по противодействию коррупции. Вторая – предназначена начальнику контрольного управления Антону Безрукову.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, для повышения ранга чиновников есть объективные причины, поскольку на данные управления «возлагаются дополнительные, либо усиливаются уже существующие полномочия». Так, на заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО еще в марте текущего года губернатору Волгоградской области было поручено обеспечить функциональную самостоятельность органа субъекта РФ по профилактике коррупционных правонарушений, избавив его от непрофильных функций. В структуру и штатную численность аппарата губернатора уже внесены изменения – создано управление по противодействию коррупции, которое напрямую подчиняется главе региона. Это подразделение, начальником которого стал бывший вице-губернатор, должно заниматься мониторингом антикоррупционной работы, в том числе при реализации нацпроектов.
Что касается контрольного управления, то, как уверяют авторы проекта закона, нагрузка на него возрастает. В частности, подразделение будет курировать сферу организации дорожного движения, следить за соблюдением требований к общественным парковкам, займется координацией совершенствования контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, а также внутренним финансовым аудитом.
«Вследствие расширения круга должностных обязанностей, изменения прав и уровня ответственности начальников управлений» возникла необходимость повышения статуса занимаемых ими должностей. Расширение реестра госдолжностей потребует корректировки закона «О вознаграждении губернатора Волгоградской области» в части установления чиновникам дополнительных выплат. При этом повышения расходов данные преобразования не потребуют. Авторы проекта закона обещают, что мероприятия будут выполнены в пределах выделенных аппарату губернатора на 2020 год бюджетных ассигнований.
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