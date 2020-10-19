Экономика

Сады Придонья помогают стать храбрым

Экономика 19.10.2020 13:52
0
19.10.2020 13:52


Компания «Сады Придонья» принимает участие в акции «Коробка храбрости». Её цель – приободрить и поощрить маленьких пациентов, которые проходят лечение в больницах. Каждый раз, когда ребенок проходит неприятную медицинскую процедуру, он может выбрать себе награду за смелый поступок.  
Для компании «Сады Придонья» и ее сотрудников подобная акция стала доброй традицией, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
«Яркие контейнеры с детскими «наградами» будут установлены рядом с процедурными кабинетами Волгоградского областного клинического кардиологического центра, Волгоградского областного клинического ожогового центра и детских отделениях Волгоградского  Областного клинического онкологического диспансера, -  говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. -  Мы уверены, каждая игрушка найдёт своего героя, а вкусные и полезные соки помогут в скорейшем выздоровлении».  
Все подарки и соковая продукция будут доставлены в медицинские учреждения волонтерами благотворительного фонда «Клуб добряков». 
Каждый желающий может скрасить тяжелые дни пребывания ребенка в больнице, просто положив в коробку игрушку.
Акция «Коробка храбрости» проводится более чем в 30 городах России.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
19.10.2020 14:53
Экономика 19.10.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2020 13:25
Экономика 19.10.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2020 13:20
Экономика 16.10.2020 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 12:13
Экономика 16.10.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 08:43
Экономика 16.10.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2020 15:51
Экономика 15.10.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.10.2020 11:07
Экономика 15.10.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 17:18
Экономика 14.10.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 16:05
Экономика 14.10.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:38
Экономика 14.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 13:53
Экономика 12.10.2020 13:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнститутыСмотреть фотографии
16:14
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19Смотреть фотографии
15:26
Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино домаСмотреть фотографии
15:19
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологовСмотреть фотографии
15:12
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:53
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинацияхСмотреть фотографии
14:24
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачиСмотреть фотографии
13:52
Сады Придонья помогают стать храбрымСмотреть фотографии
13:34
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Каждый житель Волгоградской области задолжал банкам в среднем около 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:23
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемииСмотреть фотографии
12:14
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирусСмотреть фотографии
11:24
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробкахСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьмеСмотреть фотографии
11:10
Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителяСмотреть фотографии
10:36
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активнейСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспортаСмотреть фотографии
09:47
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигаретыСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дорогиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверокСмотреть фотографии
21:07
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
20:23
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемиейСмотреть фотографии
19:09
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
17:15
В Калачевской ЦРБ рассказали о готовности к приему больных коронавирусомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:2Смотреть фотографии
15:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
14:25
Рыба – деньги: в Волгограде пойманного в «Путину» бизнесмена осудили за попытку дать взяткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 