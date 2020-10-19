Сады Придонья помогают стать храбрым

Экономика 19.10.2020 13:52
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19.10.2020 13:52
Компания «Сады Придонья» принимает участие в акции «Коробка храбрости». Её цель – приободрить и поощрить маленьких пациентов, которые проходят лечение в больницах. Каждый раз, когда ребенок проходит неприятную медицинскую процедуру, он может выбрать себе награду за смелый поступок.
Для компании «Сады Придонья» и ее сотрудников подобная акция стала доброй традицией, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Яркие контейнеры с детскими «наградами» будут установлены рядом с процедурными кабинетами Волгоградского областного клинического кардиологического центра, Волгоградского областного клинического ожогового центра и детских отделениях Волгоградского Областного клинического онкологического диспансера, - говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. - Мы уверены, каждая игрушка найдёт своего героя, а вкусные и полезные соки помогут в скорейшем выздоровлении».
Все подарки и соковая продукция будут доставлены в медицинские учреждения волонтерами благотворительного фонда «Клуб добряков».
Каждый желающий может скрасить тяжелые дни пребывания ребенка в больнице, просто положив в коробку игрушку.
Акция «Коробка храбрости» проводится более чем в 30 городах России.
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