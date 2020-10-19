Борьба с коррупцией

Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителя

Борьба с коррупцией 19.10.2020 11:10
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19.10.2020 11:10


Под уголовное преследование попал бывший руководитель муниципального унитарного предприятия «Большечапурниковское КХ» . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения).
«В ходе надзорной проверки установлено, что с января 2018 года по август 2020 года директор МУПа получал заработную плату за водителя, который фактически уволился в декабре 2017 года. При этом приказ об увольнении не издавался, а заработная плата числившегося водителя ежемесячно присваивалась руководством. Ущерб муниципальному унитарному предприятию превысил 250 тыс. рублей. В настоящее время директор МУПа освобожден от занимаемой должности», - рассказали в областной прокуратуре.
Расследование уголовного дела проводится ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области.

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