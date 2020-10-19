Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителя

Борьба с коррупцией 19.10.2020 11:10
0
19.10.2020 11:10
Под уголовное преследование попал бывший руководитель муниципального унитарного предприятия «Большечапурниковское КХ» . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения).
«В ходе надзорной проверки установлено, что с января 2018 года по август 2020 года директор МУПа получал заработную плату за водителя, который фактически уволился в декабре 2017 года. При этом приказ об увольнении не издавался, а заработная плата числившегося водителя ежемесячно присваивалась руководством. Ущерб муниципальному унитарному предприятию превысил 250 тыс. рублей. В настоящее время директор МУПа освобожден от занимаемой должности», - рассказали в областной прокуратуре.
Расследование уголовного дела проводится ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области.
Реклама
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дороги19.10.2020 09:06
Борьба с коррупцией 19.10.2020 09:06
Рыба – деньги: в Волгограде пойманного в «Путину» бизнесмена осудили за попытку дать взятку18.10.2020 14:25
Борьба с коррупцией 18.10.2020 14:25
Природу коррупции познают сотрудники мэрии Волжского18.10.2020 09:29
Борьба с коррупцией 18.10.2020 09:29
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублей16.10.2020 12:21
Борьба с коррупцией 16.10.2020 12:21
Дело главы Михайловки Волгоградской области довели до суда13.10.2020 11:25
Борьба с коррупцией 13.10.2020 11:25
Подследственную соратницу подследственного главы Михайловки отстранили от должности08.10.2020 16:25
Борьба с коррупцией 08.10.2020 16:25
В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуру02.10.2020 08:49
Борьба с коррупцией 02.10.2020 08:49
Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствия02.10.2020 08:01
Борьба с коррупцией 02.10.2020 08:01
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупцией01.10.2020 19:46
Борьба с коррупцией 01.10.2020 19:46
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»29.09.2020 19:39
Борьба с коррупцией 29.09.2020 19:39
Взятка за три телефона: инспектор ФСИН в Волгоградской области идет под суд25.09.2020 10:02
Борьба с коррупцией 25.09.2020 10:02
7 лет "строгача": бывшего замглавы города в Волгоградской области осудили за коррупцию24.09.2020 11:52
Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
За реализацию мечты о подкупе сотрудника УФСБ житель Волжского получил срок18.09.2020 14:52
Борьба с коррупцией 18.09.2020 14:52
Волжанин попался на даче взятки судебному приставу16.09.2020 14:13
Борьба с коррупцией 16.09.2020 14:13
Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крыш10.09.2020 19:45
Борьба с коррупцией 10.09.2020 19:45
Реклама