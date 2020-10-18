Спорт 18.10.2020 16:54
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18.10.2020 16:54
Волгоградский «Ротор» сегодня проиграл в первенстве РПЛ, уступив на домашнем поле команде из «Тамбова». Как сообщает ИА «Высота 102», первый тайм волгоградцы начали в энергичном темпе. Свидетельством этого стал атакующий характер игры, которая проходила в основном в районе штрафной «Тамбова». В первом тайме у волгоградцев было четыре шанса забить гол. Дважды мяч попадал в штангу, но самое обидное случилось на 27-ой минуте, когда Зурико Давиташвили не удалось реализовать пенальти – вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков отбил мяч. Неудачей закончилась и другая попытка Давиташвили забить мяч - снова отличился Сергей Рыжиков. Профессионализм вратаря "Тамбова" оценили по достоинству и болельщики, и комментаторы.
Видимо, отдав много сил и эмоций в первом тайме, волгоградцы вторую половину встречи начали не так бодро. Полной неожиданностью стал гол, который отправил в ворота "Ротора" с подачи игрока "Тамбова" Александра Карапетяна. Это был удар для болельщиков. Еще никто не знал, что он будет не последним. На 82-ой минуте из-за проваленной защиты "Ротора" волгоградцы пропустили второй гол.
По итогам первенства РПЛ "Ротор" остался на последнем, 16-ом месте в турнирной таблице РПЛ.
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