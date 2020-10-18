Спорт

Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков проиграв "Тамбову" - 0:2

Спорт 18.10.2020 16:54
0
18.10.2020 16:54


Волгоградский «Ротор» сегодня проиграл в первенстве РПЛ, уступив на домашнем поле команде из «Тамбова». Как сообщает ИА «Высота 102», первый тайм волгоградцы начали в энергичном темпе. Свидетельством этого стал атакующий характер игры, которая проходила в основном в районе штрафной «Тамбова». В первом тайме у волгоградцев было четыре шанса забить гол. Дважды мяч попадал в штангу, но самое обидное случилось на 27-ой минуте, когда Зурико Давиташвили не удалось реализовать пенальти – вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков отбил мяч. Неудачей закончилась и другая попытка Давиташвили забить мяч - снова отличился Сергей Рыжиков. Профессионализм вратаря "Тамбова" оценили по достоинству и болельщики, и комментаторы. 
Видимо, отдав много сил и эмоций в первом тайме, волгоградцы вторую половину встречи начали не так бодро. Полной неожиданностью стал гол, который отправил в ворота  "Ротора" с подачи игрока "Тамбова" Александра Карапетяна. Это был удар для болельщиков. Еще никто не знал, что он будет не последним. На 82-ой минуте из-за проваленной защиты "Ротора" волгоградцы пропустили второй гол. 
По итогам первенства РПЛ "Ротор" остался на последнем, 16-ом месте в турнирной таблице РПЛ. 




Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Спорт
14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2020 16:16
Спорт 22.09.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2020 14:14
Спорт 21.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2020 13:01
Спорт 20.09.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2020 10:36
Спорт 19.09.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2020 10:19
Спорт 18.09.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2020 08:58
Спорт 18.09.2020 08:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:09
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
17:15
В Калачевской ЦРБ рассказали о готовности к приему больных коронавирусомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков проиграв "Тамбову" - 0:2Смотреть фотографии
15:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
14:25
Рыба – деньги: в Волгограде пойманного в «Путину» бизнесмена осудили за попытку дать взяткуСмотреть фотографии
13:12
Безработным в Волгоградской области предлагают заработать на свежем воздухеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 держит планкуСмотреть фотографии
10:41
Не справились с управлением: в Волгоградской области за сутки погибли трое водителейСмотреть фотографии
09:53
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
09:29
Природу коррупции познают сотрудники мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
20:36
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
20:09
Пьяный волгоградец сломал нос посетителю магазина из-за прическиСмотреть фотографии
18:41
Исчезнувшего с миллионами рецидивиста разыскивают полицейские Волгограда, Москвы и БеларусиСмотреть фотографии
17:14
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассыСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-19Смотреть фотографии
16:37
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситетаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус убил троих жителей Волгоградской области из группы рискаСмотреть фотографии
12:34
Хроники пандемии: в Волгоградской области еще три смертиСмотреть фотографии
10:22
Воду в реке Волга в Волгограде впервые тестируют на новый опасный загрязнительСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудованииСмотреть фотографии
19:39
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
18:27
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
17:37
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкоголиков кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 