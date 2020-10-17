Расследования 17.10.2020 10:42
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17.10.2020 10:42
Волгоградские полицейские ведут розыск Фролова Дмитрия Анатольевича, 04.06.1980 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону.
По информации следователей, в июне 2020 года Дмитрий Фролов, представившись вымышленным именем, вошел в доверие к жительнице Волгограда и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме более шести миллионов рублей. С похищенным подозреваемый скрылся. Личность злоумышленника была установлена, и в августе текущего года он был объявлен в федеральный розыск.
Известно, что подозреваемый ранее судим по нескольким эпизодам краж и мошенничества, отбывал наказание в местах лишения свободы в период с 2007 по 2013 год.
Кроме того, в установлено, что Дмитрия Фролова разыскивают также полицейские из Москвы и Республики Беларусь, где он подозревается в совершении аналогичных преступлений.
В последний раз Фролова видели в Воронежской области, где он обманул местную жительницу и стал фигурантом очередного уголовного дела.
В своей противоправной деятельности гражданин Фролов использовал поддельные документы на имя Игоря Александровича Сухоносова и Игоря Александровича Белова. Его возможные места нахождения: город Владимир, Нижний Новгород, Иваново, Воронеж.
Граждане, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемого в кражах, могут сообщить информацию в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону дежурной части 8 (8442) 30-43-45.
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