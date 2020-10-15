Волгоградец в пьяном угаре искал работу, а получил приговор

Расследования 15.10.2020 13:30
0
15.10.2020 13:30
Жителю Волгограда Александру Криворучко, угрожавшего взорвать жилой дом, вынесли приговор. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Центральный районный суд Волгограда признал Криворучко виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Судом установлено, что 4 апреля текущего года 49-летний житель Центрального района Александр Криворучко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил заведомо ложные сведения о намерении взорвать многоквартирный жилой дом, в котором он проживает. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было. Установлено, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.
Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, пояснив, что он звонил по единому номеру "112" в экстренные оперативные службы с целью поиска работы, желая при этом связаться со службой занятости населения. Поскольку с решением данного вопроса ему помочь не смогли, он разозлился и высказал угрозу взорвать жилой дом.
Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и Москве15.10.2020 17:22
Расследования 15.10.2020 17:22
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской области15.10.2020 16:48
Расследования 15.10.2020 16:48
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами Узбекистана15.10.2020 15:25
Расследования 15.10.2020 15:25
Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в Волгограде14.10.2020 10:48
Расследования 14.10.2020 10:48
Застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» в Волгограде отдали под суд13.10.2020 17:34
Расследования 13.10.2020 17:34
Парочка из Ростовской области расплатилась на рынке в Волжском «прикольными» купюрами13.10.2020 15:23
Расследования 13.10.2020 15:23
Убийца ради выпивки забил старика топором в Волгоградской области13.10.2020 10:56
Расследования 13.10.2020 10:56
В Волгограде инсценировщика ДТП отправили в колонию на 4 года13.10.2020 09:48
Расследования 13.10.2020 09:48
Ударом ножа в сердце убила своего приятеля за измену жительница Волгоградской области13.10.2020 09:34
Расследования 13.10.2020 09:34
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в такси12.10.2020 16:29
Расследования 12.10.2020 16:29
Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватью12.10.2020 11:43
Расследования 12.10.2020 11:43
Детективные похождения грозят волгоградцу 6 годами тюрьмы12.10.2020 09:32
Расследования 12.10.2020 09:32
В Волгограде инженер 15 месяцев бесплатно работал на буровую компанию09.10.2020 11:58
Расследования 09.10.2020 11:58
В Волгограде пассажир избил таксиста08.10.2020 11:25
Расследования 08.10.2020 11:25
Пыталась спасти маму и погибла: в Волгограде ночной пожар унес жизни двух женщин07.10.2020 18:27
Расследования 07.10.2020 18:27
Реклама