Расследования

Волгоградец в пьяном угаре искал работу, а получил приговор

Расследования 15.10.2020 13:30
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15.10.2020 13:30


Жителю Волгограда Александру Криворучко, угрожавшего взорвать жилой дом, вынесли приговор. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Центральный районный суд Волгограда признал Криворучко виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Судом установлено, что 4 апреля текущего года 49-летний житель Центрального района Александр Криворучко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил заведомо ложные сведения о  намерении взорвать многоквартирный жилой дом, в котором он проживает. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было.  Установлено, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.
Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, пояснив, что он звонил по единому номеру "112" в экстренные оперативные службы с целью поиска работы, желая при этом связаться со службой занятости населения. Поскольку с решением данного вопроса ему помочь не смогли, он разозлился и высказал угрозу взорвать жилой дом.
Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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